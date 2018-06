Minister Lies will sozialen Wohnbau beschleunigen

Foto: regios24/Helge Landmann

Die Flüchtlingsunterkunft am Drömlingstadion in Vorsfelde wurde aus Fertigmodulen gebaut. Eine mögliche spätere Nutzung für Sozialwohnungen wurde von Anfang an eingeplant. Braunschweigs Oberbürgermeister Markurth begrüßt solche Fertigmodule im sozialen Wohnbau. Foto: regios24/Helge Landmann