Oberbürgermeister reden über bezahlbaren Wohnraum und Dieselautos

Die Wohnungsbaupolitik ist eines der zentralen Themen bei einer Konferenz der niedersächsischen Oberbürgermeister am Donnerstagvormittag in Braunschweig. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist vor allem für junge Familien in vielen Kommunen ein drängendes Problem. Es hat sich durch den Rückgang des sozialen Wohnungsbaus und die Zweckentfremdung von Wohnraum noch verstärkt. Darüber wollen die Oberbürgermeister mit Umwelt- und Bauminister Olaf Lies (SPD) und Hendrik Harms vom Vorstand der NBank diskutieren. Weitere Themen der zweitägigen Konferenz in Braunschweig sind die Vermeidung von Dieselfahrverboten und Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten.