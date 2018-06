Gefährlicher Job: Rost-Bomben entschärfen

. Die Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs werden niedersächsische Kampfmittelräumer noch Generationen beschäftigen. Das sagte Thomas Bleicher, Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Niedersachsen (KBD) mit Blick auf den am Montag in Hannover gefeierten 70. Gründungstag. In Niedersachsen...