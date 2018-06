Schüsse im Supermarkt: Im Mordprozess werden Plädoyers erwartet

Bremen Im Mordprozess um tödliche Schüsse in einem Bremer Supermarkt sollen am Montag vor dem Landgericht Bremen die Plädoyers gehalten werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 31 Jahre alten Angeklagten vor, im vergangenen November einen 25-jährigen entfernten Verwandten mit einer Pistole erschossen zu haben. Der Angeklagte hat die deutsche Staatsbürgerschaft und Sinti-Wurzeln. Nach der Tat floh er. Wenige Tage danach stellte er sich im Beisein seines Rechtsanwaltes der Polizei. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. dpa

