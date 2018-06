Grillabfall in niedersächsischen Parks wird zum Problem

Grillabfall wird in öffentlichen Parks in den großen Städten in Niedersachsen zunehmend zum Problem. Oft bleiben große Mengen Plastikverpackungen, ganze Einweggrills oder sogar Bierkisten zurück, die hinterher von Reinigungstrupps eingesammelt werden müssen. „Die Bereitschaft den eigenen Müll mitzunehmen, sinkt leider“, sagt Dennis Dix von der Stadt Hannover.

In Osnabrück sieht es im Schlossgarten in der Nähe der Uni oft besonders schlimm aus. Dort wurde extra ein spezielles Fahrzeug angeschafft, das wie eine Art Rasenmäher beim Drüberfahren große Mengen Abfall aufsammeln kann.

In Bremen gibt es Müllscouts, die für besseres Verhalten werben und seit diesem Jahr auch einen Ordnungsdienst. Der spreche oft Platzverbote aus oder kassiere gleich Ordnungsgelder, sagte Jens Tittmann vom Umweltressort Bremen. dpa