Mutmaßlicher Drogenhändlerring im Norden zerschlagen

Sieben Verdächtige seien am Dienstagabend verhaftet worden, teilte die Staatsanwaltschaft Schwerin am Donnerstag mit. Sie stammten aus den Regionen Schwerin und Parchim, dem Landkreis Harburg sowie aus Lübeck und Flensburg.

Drei Männer seien auf frischer Tat bei der Übergabe von vier Kilogramm hochwertigem Amphetamin (MDMA) und 20 000 Ecstasy-Tabletten auf dem Parkplatz eines Hamburger Großmarkts festgenommen worden. Bei der anschließenden Durchsuchung von sieben Wohnungen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen seien weitere 10 000 Ecstasy-Tabletten, ein Kilogramm MDMA, zwei Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Opiate entdeckt worden. Außerdem stellten die Ermittler 36 000 Euro Bargeld und eine hochwertige Uhr sicher.

Den sieben Beschuldigte im Alter von 40 bis 57 Jahren wird bandenmäßiger Drogenhandel vorgeworfen. Sie sollen sich spätestens im vergangenen November zusammengeschlossen haben, um Betäubungsmittel „in erheblichen Größenordnungen“ im In- und Ausland abzusetzen. dpa

