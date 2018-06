Mehr als 100 000 Türken können in Hannover wählen

Für die Präsidenten- und Parlamentswahl am 24. Juni in der Türkei können in Norddeutschland lebende Türken seit gestern ihre Stimme wieder auf dem Messegelände in Hannover abgeben. Im Einzugsbereichs des Generalkonsulats Hannover seien 108 000 Wahlberechtigte registriert, teilte ein...