Weil sichert Städten und Gemeinden Unterstützung des Landes zu

Grundschülerinnen schreiben in einem Kinderhort in einen Notizblock. Foto: Uwe Anspach dpa/lsw

Hattorf Beim Netz-Ausbau befinde man sich in einer Aufholjagd. Der Ministerpräsident kritisierte insbesondere zu bürokratische Förderbedingungen des Bundes.

Glasfasernetze, mehr Familienfreundlichkeit, Kampf gegen den Ärztemangel auf dem Land: Niedersachens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat Städten und Gemeinden die weitere Unterstützung der Landesregierung zugesagt.

„Niedersachsen ist und bleibt ein Flächenland“, sagte Weil am Mittwoch bei der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes in Hattorf im Harz. Beim Blick auf die Landesentwicklung könne man zwar nicht meckern. Globalisierung, Digitalisierung, demographische Entwicklung und der Zuzug in die Ballungsräume bedeuteten aber weiter große Herausforderungen.

Beim Ausbau der Datennetze befinde man sich in einer Aufholjagd. Weil sicherte zu, dass der wesentliche Teil der Investitionen aus einem 1-Milliarde-Euro-Programm des Landes in den Ausbau der Netze im ländlichen Raum fließen werde. Weil kritisierte insbesondere zu bürokratische Förderbedingungen des Bundes.

Entscheidend für die Zukunft der ländlichen Räume sei auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten, die zum Sommer kommt, bezeichnete Weil als „ganz starkes Symbol“. Gegen den Erziehermangel forderte Weil eine duale Erzieherausbildung - mit Vergütung und Arbeit vom ersten Tag. Die SPD-CDU-Koalition arbeitet derzeit an einer Reform. Gegen den Ärztemangel forderte Weil Angebote auch in Trägerschaft der Kassen, etwa Medizinzentren. Das Land stellt zusätzliche Studienplätze für Medizin zur Verfügung. Eine Landarztquote im Gegenzug für Studienplätze schloss Weil nicht aus.

Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Marco Trips bescheinigte der Landesregierung eine insgesamt kommunalfreundliche Politik. Er lobte unter anderem mehr Polizei und den Breitbandausbau. Ob die vereinbarte Erstattung für die entfallenden Kita-Beiträgen ausreichen werde, werde sich aber erst später zeigen, warnte Trips. Leider beteilige sich das Land nicht wie gefordert mehr an den Kita-Kosten

Als „erste Bilanz“ der neuen Landesregierung hatte der Städte- und Gemeindebund vorab den Auftritt Weils bei der Versammlung bezeichnet. Im Konflikt um die Beitragsfreiheit in Kitas und den finanziellen Ausgleich durch das Land war es Trips, der am härtesten gegen aus seiner Sicht unzureichende Angebote des Landes gekämpft hatte. „Sie sehen mich schwer erleichtert vor Ihnen stehen“, witzelte Weil.