Landesrechnungshof kritisiert zweigleisige Inklusion an Schulen

Der Landesrechnungshof hat die Landesregierung kritisiert, weil sie länger als zunächst geplant an der Doppelstruktur von Förder- und Regelschulen festhalten will. Wegen der kleineren Klassen seien im Grundschulbereich die Kosten für Förderschulen mehr als doppelt so hoch wie die für Regelschulen,...