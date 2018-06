WM 2018: Laut Forschung weniger Interesse am Public Viewing

Public-Viewing-Veranstaltungen werden bei der Fußball-WM nach Einschätzung des hannoverschen Fan-Forschers Gunter Pilz auf weniger Resonanz stoßen als bei früheren Turnieren. „Ich gehe davon aus, dass das Interesse deutlich reduziert sein wird“, sagte der hannoversche Wissenschaftler der Deutschen Presse-Agentur.

Der Wunsch, die Spiele gemeinsamen zu schauen, hänge wesentlich davon ab, wie weit das deutsche Team kommt. Daraus ergebe sich aber ein hohes Risiko für die Veranstalter. In vielen niedersächsischen Städten werden während des Turniers in Russland (14. Juni bis 15. Juli) Public Viewings für teils Tausende Besucher geplant.

Während der Fußballweltmeisterschaft in Russland können die Fans in Niedersachsen und Bremen die Spiele wieder gemeinsam schauen. Viele Veranstalter von Public Viewings sehen aber einen rückläufigen Trend und ein finanzielles Risiko. Oft wird deshalb darauf gesetzt, dass Deutschland möglichst weit kommt.

Größere Events mit Platz für mehrere Tausend Besucher sind etwa Göttingen, Oldenburg und Braunschweig geplant. In Göttingen werden die Spiele der Nationalmannschaft wieder in die historischen Lokhalle übertragen. In der zur Veranstaltungsarena umfunktionierten Halle finden bis zu 5500 Fans Platz, die die Partien auf einer 110 Quadratmeter großen Leinwand verfolgen können. „Die überragenden Buscherzahlen wie bei der WM 2006 in Deutschland sind aber nicht mehr realisierbar“, sagt Veranstalter Lutz Renneberg. Das liege auch an der Technik, die es vielen ermöglicht, die Spiele privat etwa über einen Beamer zu schauen.

Anderseits seien auch die Sicherheitsanforderungen kompliziert und erforderten zusätzlichen Aufwand für Veranstaltungen im Freien. „Da haben wir mit der Halle und einem bewährten Sicherheitskonzept einen kleinen Vorteil“, sagte Renneberg. In Oldenburg kommen WM-Fans vor der EWE-Arena unter freiem Himmel in Public-Viewing-Genuss. „Wir übertragen jedes Spiel mit deutscher Beteiligung, auch die Vorrundenspiele“, sagte Johann de Boer von der Veranstaltungs-Service GmbH (OVS). Platz ist dort für rund 5000 Gäste. Für ein zentrales Public Viewing entsteht in der Braunschweiger Innenstadt eine Arena für bis zu 3000 Personen. Dort werden nach Angaben vom Stadtmarketing auf einer rund 20 Quadratmeter großen LED-Wand alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Finale übertragen - gegebenenfalls auch ohne deutsche Beteiligung.

In Bremen zeigt die Schlachthofkneipe im Kulturzentrum „Schlachthof“ alle Spiele - mit und ohne deutsche Beteiligung - auf einer 16 Quadratmeter großen LED Videowand. Das „Haus am Walde“ will das WM-Fieber aus Russland über den Bildschirm nach Bremen holen und bietet Platz für 600 Gäste. Und auch in Ostfriesland lassen sich die Spiele der Deutschen Nationalelf kollektiv verfolgen. In Leer und in Emden werden an öffentlichen Plätzen Bildschirme zur Übertragung aufgebaut. Das Kulturzentrum Pumpwerk in Wilhelmshaven will ebenfalls Public Viewing anbieten.

In der Landeshauptstadt Hannover wird es ein Public Viewing für bis zu 1000 Besucher am Lindener Marktplatz geben. Auch auf dem Schützenfest, das während der WM gefeiert wird, können die Spiele auf Monitoren und auf einer Großbildleinwand angeschaut werden. An der Swiss Life Hall und an der Gilde Parkbühne wird es diesmal keine größeren Events geben. Mit freiem Eintritt seien solche Veranstaltungen aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr rentabel, erklärte Karsten Seifert, Sprecher des Veranstalters Hannover Concerts.

Zudem zeigten viele Biergärten oder Clubs mit Außengelände die WM-Spiele oder die Leute schauten mit Freunden gemütlich im eigenen Garten. „Viele gucken lieber in Ruhe Fußball“, beschreibt Seifert. Insgesamt fallen die Veranstaltungen in Hannover nun deutlich kleiner aus als bei der WM in Brasilien vor vier Jahren. Damals feierten fast 10 000 Fans allein beim Public Viewing im Gildepark. Beim Endspiel zitterten insgesamt 30 000 Menschen beim Public Viewing mit der deutschen Nationalmannschaft mit. Nach dem Abpfiff setzte sich am Steintor in Hannover ein großer Autokorso in Bewegung.

