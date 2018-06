Weil: Comeback der SPD muss hart erarbeitet werden

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, aufgenommen während eines dpa-Gespräches in seinem Büro in der Staatskanzlei. Foto: Holger Hollemann/dpa

Angesichts der schlechten Umfragewerte rechnet Niedersachsens SPD-Vorsitzender Stephan Weil mit einem langwierigen Erneuerungsprozess seiner Partei. „Man sollte sich nichts vormachen: Das Comeback der SPD muss hart erarbeitet werden und es wird nicht über Nacht eintreten“, sagte der Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. „Ich bin mir sehr bewusst, dass die nächsten drei Jahre für die SPD sehr wichtig sind.“

Für die SPD, die zuletzt im ARD-„Deutschlandtrend“ nur auf 17 Prozent kam, gebe es viele Baustellen. „Eine davon ist, dass wir wieder eine Zukunftsdebatte in der SPD beginnen, die diesen Namen verdient. Das passiert gerade in diesen Tagen.“ Die Sozialdemokraten müssten jetzt die Themen priorisieren, die sie künftig in den Mittelpunkt stellen wollten. „Jedes Mitglied der SPD muss wissen, welches die wichtigsten Themen der nächsten Zeit sind“, sagte Weil. Schlechte Umfragewerte für die SPD gab es zuletzt auch in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Bremen.

Weil forderte, dass seine Partei näher dran sein müsse an den Problemen der Menschen. „Wir müssen schauen, dass wir nicht als Teil einer Elite wahrgenommen werden, sondern als Teil der Gesellschaft.“ Überall, wo die SPD als Kümmerer auftrete, müsse sie sich keine Sorgen machen. „Das ist ein Schlüssel für das Comeback“, sagte Weil, der in Hannover an der Spitze einer großen Koalition steht.

Inhaltlich könne seine Partei mit den Themen Bildung und Rente punkten. „In diesem Jahr geht es beispielsweise um das Thema „gute Bildung“, in Niedersachsen konkretisiert sich das in der Einführung der gebührenfreien Kita ab dem 1. August. Auch das Thema Rente ist von überragender Bedeutung.“

Hilfreich für den Erneuerungskurs, mit dem sich am Sonntag und Montag auch die SPD-Bundestagsfraktion beschäftigt, sei, dass Parteichefin Andrea Nahles anders als früher Sigmar Gabriel nicht zugleich auch Vize-Kanzlerin sei. „Mit der Kombination von Partei- und Fraktionsvorsitz hat die SPD ein neues Kraftzentrum geschaffen, ganz bewusst außerhalb der Bundesregierung. Die SPD wird ein sehr verlässlicher Koalitionspartner bleiben, sie muss aber auch nach außen ihre eigene Positionen zum Ausdruck bringen, auch wenn diese nicht zu 100 Prozent in einer Koalition umsetzbar sind.“

Mit dem Berliner Politikstil fremdelt Weil eher. „Es gibt relativ viel Rauch für relativ wenig Feuer“, sagte er „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Politiker in Niedersachsen seien mehr an der Sache orientiert als im Berliner Politikbetrieb. „Wir streiten uns nur dann, wenn es in der Sache notwendig ist.“ Das komme dem Naturell der Menschen im Norden entgegen.

Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) sagte der Zeitung, Weil sei keineswegs allein damit, dass er immer wieder froh sei, wenn er aus Berlin zurück sei. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, es sei in Berlin wesentlich schwerer, Politik in der Sache zu machen. dpa