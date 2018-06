Bowlinghalle bei Großbrand komplett zerstört - Suche nach Ursache

Garbsen Nach dem Großbrand in einer Bowlinghalle in Garbsen bei Hannover ermittelt die Polizei weiter zur Brandursache. Ersten Ergebnissen zufolge sei das Feuer am Samstag bei Schweißarbeiten auf dem Dach der Halle ausgebrochen, so ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Vier Bauarbeiter wurden festgenommen, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft am Samstagabend jedoch wieder freigelassen. Gegen sie laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Durch den Brand wurde die komplette Bowlinghalle samt Tennisanlage und Indoor-Kinderspielplatz zerstört. Es entstand nach Angaben des Polizei-Lagezentrums ein Millionenschaden. Alle Besucher konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Ein Kind und zwei Erwachsene erlitten Rauchvergiftungen. Rund 250 Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. dpa