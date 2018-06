Hannovers Oberbürgermeister unter Druck

Hannover . Nach dem Eingeständnis rechtswidriger Zulagen für zwei Spitzenbeamte gerät in der Rathausaffäre in Hannover Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) zunehmend unter Druck. Der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen sprach am Freitag von einem Skandal, für dessen Aufklärung vorrangig Schostok...