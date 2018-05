Freibad-Chef erhält Bewährungsstrafe nach Tod von Zweijähriger

Hannover Als Bewährungsauflage muss er 10 000 Euro in monatlichen Raten an die Eltern des getöteten Mädchens zahlen, wie das Amtsgericht Hannover am Donnerstag mitteilte. Das Kind war im Juli 2016 in einen rund vier Meter tiefen Schacht an einer Liegewiese gestürzt, der nicht ausreichend gesichert war. Nach Überzeugung des Gerichts ist der Geschäftsführer dafür verantwortlich, dass die Abdeckplatte an dem Unglückstag nur quer über dem Schacht lag. Das Kleinkind stürzte durch einen mindestens 14,5 Zentimeter breiten Spalt in die Tiefe und wurde erst nach zweistündiger Suche bewusstlos gefunden. Es starb wenig später in einer Klinik. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder