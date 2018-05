Land Niedersachsen will die Qualität der Kitas verbessern

Die Landesregierung setzt nach eigenen Angaben nicht nur auf Beitragsfreiheit von Kitas, sondern auch auf die Qualität: Das Land unterstütze die Kommunen finanziell, um mehr Erzieherinnen und Erzieher einzustellen, teilte eine Sprecherin des Kultusministeriums als Reaktion auf eine am Montag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung mit. Der Studie zufolge ist vielen Eltern Qualität in den Kitas wichtiger als Beitragsfreiheit. Mehr als die Hälfte aller zahlenden Eltern sind demnach sogar bereit für eine bessere Kita-Qualität höhere Beiträge zu bezahlen.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte: „Bildung darf kein Luxusgut sein und Bildung beginnt in unseren Kindertagesstätten.“ Kein Kind dürfe aus finanziellen Gründen von frühkindlicher Bildung ausgeschlossen werden.

Bis Ende 2022 will Niedersachsen 61 Millionen Euro einsetzen, damit die Kommunen zusätzliche Erzieher einstellen, Teilzeitkräfte mehr Stunden beschäftigen und mehr Eltern Kita-Plätze anbieten. Im gleichen Zeitraum will die Landesregierung den Kommunen auch 115 Millionen Euro für Tarifsteigerungen von Kita-Angestellten zur Verfügung stellen. Zurzeit sind laut Ministeriumsangaben landesweit 14 000 Erzieherinnen und Erzieher in der Ausbildung. dpa