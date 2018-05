Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil besucht Kanada

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird vom 30. September bis 6. Oktober nach Kanada reisen. Stationen sind die Hauptstadt Ottawa sowie Toronto und das an der Westküste gelegene Vancouver, teilte die Staatskanzlei am Montag in Hannover mit. Weil wird begleitet von einer Delegation aus Vertretern von Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft.

Die genauen Schwerpunkte der einwöchigen Visite müssen noch festgelegt werden. Angedacht sind die Themen erneuerbare Energien, Umwelt- und Klimaschutz, Einwanderungssystem und Handel mit landwirtschaftlichen Produkten. dpa