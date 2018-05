Hannover In den Innenstädten abgestellte Schrotträder machen den Kommunen in Niedersachsen zunehmend Arbeit. Entsorgungsbetriebe müssen immer mehr fahruntüchtigen Fahrräder entfernen. „Es gibt jährliche Steigerungsraten von 10 bis 30 Prozent seit 2011“, heißt es beispielsweise bei der Stadt Osnabrück. Die kaputten Räder blockieren vor allem Fahrradstellplätze an Bahn-Haltestellen. Ihre Entsorgung wird über die Abfallgebühren finanziert. dpa

