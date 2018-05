Straßenausbau im Süden Sachsen-Anhalts

Magdeburg . Für die Sanierung der Landstraße 201 im Süden Sachsen-Anhalts will das Land 1,6 Millionen Euro investieren. Die Bauarbeiten beginnen jetzt in Aue im Burgenlandkreis, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Sie sollen im Juni 2019 abgeschlossen sein. 1,3 Millionen Euro sollen in die Sanierung der...