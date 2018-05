Stefan Weil wirbt für Reformationstag als neuen Feiertag

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat für den Reformationstag als neuen Feiertag in Niedersachsen geworben. Das Land sei protestantisch geprägt und die Reformation nicht nur ein religiöses Ereignis, sondern auch eine wichtige kulturgeschichtliche Zäsur, sagte Weil am Mittwoch im Landtag in Hannover. Norddeutschland sei in besonderer Weise durch die Reformation geprägt, so dass es sich nicht um einen übergestülpten Feiertag handele. Außerdem sei der Reformationstag künftig auch in den übrigen norddeutschen Bundesländern ein Feiertag, argumentierte Weil. Die Wahl eines anderen Feiertages führe zu einer unpraktischen Insellösung.

Im Landtag diskutierten die Abgeordneten am Mittwoch erstmals und sehr kontrovers über das Gesetzesvorhaben, den 31. Oktober künftig zum neuen Feiertag zu machen. Die endgültige Entscheidung will das Parlament im Juni treffen. Die Fraktionen von SPD und CDU haben angekündigt, dass ihre Abgeordneten dabei ohne Fraktionszwang allein nach ihrem Gewissen abstimmen können. dpa