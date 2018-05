Landtag berät erstmals über Gesetzentwurf zum Reformationstag

Hannover Der niedersächsische Landtag berät am Mittwoch in Hannover erstmals über den Gesetzentwurf zur Einführung eines neuen gesetzlichen Feiertags. Die rot-schwarze Landesregierung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich dabei auf den Reformationstag am 31. Oktober festgelegt. Mitbestimmend dafür sei die „protestantische Prägung der norddeutschen Länder“, heißt es in dem Entwurf. Auch müsse eine „Insellösung“ vermieden werden, bei der es keine Gemeinsamkeiten mit benachbarten Bundesländern gebe. Eine endgültige Entscheidung des Parlaments wird für Juni erwartet. dpa

