Mann erschlägt Freundin mit Axt – Haftstrafe

Osnabrück Weil ein Mann aus Bramsche bei Osnabrück seine Freundin mit einer Axt erschlagen hat, ist er zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Osnabrück ordnete zudem die Unterbringung des 23-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an. Das 22 Jahre alte Opfer sei an den Folgen der schweren...