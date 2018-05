Lehrte Der Bau eines neuartigen Containerbahnhofs startet am Dienstag in Lehrte bei Hannover. Container sollen dort nicht nur zwischen Lkw und Zügen, sondern auch zwischen Zügen untereinander umgeladen werden. In den neuen Bahnhof, der Ende 2019 in Betrieb gehen soll, werden rund 100 Millionen Euro investiert. Nach Bahnangaben soll das Terminal zu einem Zuwachs im kombinierten Verkehr führen. dpa

