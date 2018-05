Bremen Die kürzlich abberufene Leiterin der Bremer Außenstelle der Flüchtlingsbehörde Bamf, Josefa Schmid, wollte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schon im März über Details des mutmaßlichen Asyl-Skandals informieren. „Frau Schmid hat am Tag der Amtseinführung von Bundesminister Seehofer am 14. März 2018 erstmals telefonisch im BMI-Ministerbüro nach einem Termin beim Bundesminister angefragt“, bestätigte das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Berlin. dpa

