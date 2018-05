TU Braunschweig will Onlinebetrug stoppen

Braunschweig Online-Betrug verursacht jedes Jahr weltweit Schäden in mehrstelliger Milliardenhöhe. Forscher der Technischen Universität (TU) Braunschweig haben nach TU-Angaben eine Analyseplattform entwickelt, „die Betrugsmuster entlarvt, ohne dass Händler dafür Kundendaten preisgeben müssen“. Die Trefferquote liege bei 75 Prozent. Online-Betrüger bestellen oft bei mehreren Händlern gleichzeitig in größeren Mengen, nutzen falsche Identitäten, zahlen mit gestohlenen Kreditkarten und lassen die Ware an Mittelsmänner liefern, beschreibt die TU. Dieser Betrugsmasche will ein Forscherteam um Prof. Konrad Rieck stoppen: „Wir haben eine Analyseplattform entwickelt, die Betrugsmuster auch in verschlüsselten Daten finden kann“, teilt Rieck mit. Dabei würden sensible Kunden- und Bestelldaten auf Händlerseite zerhackt, codiert und so praktisch unlesbar gemacht.

