Vechta Eine 81-jährige Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Vechta ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah die Frau am Montag an einer Kreuzung das Auto eines 36-Jährigen - es kam zum Zusammenstoß. Die 81-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der 36-Jährige und eine Mitfahrerin im Alter von 29 Jahren wurden der Polizei zufolge leicht verletzt - sie kamen ins Krankenhaus. dpa

