FDP kritisiert „Funkloch-Casting“ der Landesregierung

Das Wirtschaftsministerium in Hannover hat ein Portal eingerichtet, über das Probleme mit Mobilfunkanbietern und Lücken im Netz gemeldet werden können. Foto: picture alliance / Robert Günth

Statt Mittel aus dem Sonderfonds für Digitalisierung in konkrete Projekte fließen zu lassen, rufe das Wirtschaftsministerium online zum Melden von Funklöchern auf, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP, Jörg Bode, am Sonntag. „Niedersachsen sucht also das Super-Funkloch, stellt aber kein Geld bereit, es zu schließen.“ Statt mit einer konsequenten Strategie die gesamten Arbeitsabläufe zu digitalisieren, werde es nur einen digitalen Flickenteppich geben, befürchten die Liberalen.

Das für Digitalisierung zuständige Wirtschaftsministerium in Hannover hat auf seiner Internet-Seite ein neues Portal eingerichtet, über das Probleme mit Mobilfunkanbietern und Lücken im Netz gemeldet werden können. Die Aktion soll bis zum 18. Mai laufen. Die Landesregierung will die Ergebnisse auswerten und als Basis für weitere Verhandlungen mit den Telekommunikationsunternehmen nutzen. dpa