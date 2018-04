Maskierter Räuber überfällt Tankstelle in Hannover

Hannover Ein maskierter Räuber hat in Hannover eine Tankstelle überfallen und die beiden Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Der Unbekannte sei mit seiner Beute entkommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach hatte der Räuber die Tankstelle in der Nacht zum Samstag betreten, die 24 und 41 Jahre alten Mitarbeiterinnen mit der Waffe bedroht und Geld gefordert. Das Geld aus der Kasse sowie Zigaretten steckte der Maskierte in eine Plastiktasche und flüchtete. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entkam der Täter. dpa

