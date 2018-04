Hannover Der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft am Tag der Arbeit am 1. Mai zu rund 70 Veranstaltungen in Niedersachen und Bremen auf. In diesem Jahr laute das gemeinsame Motto: „Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit“, wie der DGB am Donnerstag in Hannover mitteilte. In Braunschweig werde ver.di-Chef Frank Bsirske reden. Zur Kundgebung des DGB-Ortsverbandes in Lehrte werde der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet. dpa

