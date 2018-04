Hannover Bei einer Lastwagen-Karambolage am Mittwoch auf der A7 sind zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 56 Jahre alter Fahrer ein Stauende bei Großburgwedel übersehen und ist mit seinem Wagen in ein bremsendes Fahrzeug geprallt. Der Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 53 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Norden zeitweise gesperrt. dpa

