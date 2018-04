Migrationsbeauftragte begrüßt Regelung für Flüchtlingsbürgen

Hannover Niedersachsens Migrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf hat die vom Bundesarbeitsministerium getroffene Zwischenlösung für Flüchtlingsbürgen begrüßt.Die Regelung erleichtere die akute Situation betroffener ehrenamtlicher Flüchtlingshelferinnen und Flüchtlingshelfer und auch Kirchengemeinden, die sich für Menschen in Not eingesetzt hätten, sagte die Politikerin am Montag in Hannover. Am Freitag war eine kürzlich getroffene Entscheidung des Bundesarbeitsministeriums bekanntgeworden. Demnach sollen Kostenrückforderungen von staatlichen Stellen an die Flüchtlingsbürgen ausgesetzt werden, bis das Bundesverwaltungsgericht die Rechtslage geklärt hat. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder