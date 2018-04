Nachwuchs bei Wildkatzen im Harz

Bad Harzburg Im neuen Wildkatzen-Gehege bei Bad Harzburg gibt es erstmals Nachwuchs. Wildkatzen-Dame Clarence habe Junge bekommen, sagte Betreiber Harald Leiste am Montag: „Unklar ist, ob es vier oder fünf Junge sind. Die Kleinen liegen bisher noch in der Wochenstuben-Höhle bei ihrer Mutter.“ Clarence erhielt ihren Namen, weil sie so schielt wie der Löwe aus der Fernsehserie „Daktari“. Im Harz gibt es nicht nur in dem Gehege Wildkatzen. Das Mittelgebirge ist eine der wenigen Regionen in Deutschland, in denen die im 18. Jahrhundert weitgehend ausgerotteten Wildkatzen auch in freier Wildbahn überlebt haben. Mittlerweile breiten sich die Tiere wieder aus. dpa

