Hildesheim Der Ordens-Priester Heiner Wilmer wird am 1. September zum neuen Bischof von Hildesheim geweiht und in sein Amt eingeführt. Während eines Festgottesdienstes im Hildesheimer Dom werde der Hamburger Erzbischof Stefan Heße den 56-jährigen Emsländer Wilmer zum 71. Bischof von Hildesheim weihen, kündigte das Bistum am Montag an. dpa

