Im laufenden Jahr setzt sich der Job-Boom in Niedersachsen nach Ansicht der Bundesagentur für Arbeit fort. Foto: Archiv

Hannover In Braunschweig und Helmstedt fällt der Rückgang der Arbeitslosigkeit nur gering aus.

Job-Boom in Niedersachsen – Zahl der Beschäftigten steigt 2018

Im laufenden Jahr setzt sich der Job-Boom in Niedersachsen nach Ansicht der Bundesagentur für Arbeit fort. Sie erwartet im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt einen 8,2-prozentigen Rückgang der Arbeitslosigkeit auf 224 200 Männer und Frauen ohne Job – er läge damit über dem Bundesdurchschnitt von 7,9 Prozent. Zum Vergleich: 2017 hatte die Zahl der Arbeitslosen noch bei 244 300 Menschen ohne Job gelegen. Nach der neuen Regionalprognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) dürfte das bundesweite Wirtschaftswachstum bei 2,1 Prozent liegen.

„Die Konjunktur ist auf dem Höhepunkt; dieses Niveau zu halten, wird für die Unternehmen in Niedersachsen eine große Herausforderung“, sagte die Niedersachsen-Chefin der Arbeitsagentur, Bärbel Höltzen-Schoh. Risiken gäbe es für exportorientierte Unternehmen durch den Brexit und die von den USA angekündigten Strafzölle, aber auch den Fachkräftemangel. Im Schnitt rechnet sie 2018 mit 2,98 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Das Plus liegt mit 2,5 Prozent ebenfalls über dem Bundestrend (2,3 Prozent).

Der Trend offenbare zunehmend strukturelle Defizite, da viele Arbeitslose nicht über geeignete Qualifikationen für offene Stellen verfügten. Auch regional gibt es große Unterschiede zwischen Angebot und Nachfrage. Im Bundesland Bremen sieht der Trend demnach ähnlich aus. Dort fällt die Zahl der Arbeitslosen nach der Prognose um 4,2 Prozent im Jahresschnitt auf 34 200 Menschen ohne Job (2017: 35 700)

Die einzelnen Arbeitsmarktregionen im Vergleich

In ihrer neuen Niedersachsen-Studie sagt die Agentur für Arbeit ihrem Bezirk Lüneburg-Uelzen mit 4,0 Prozent das stärkste Beschäftigungswachstum voraus, vor Nordhorn (3,9 Prozent) und Vechta (3,7). Der Bezirk mit dem geringsten Anstieg wäre demnach der Bezirk Helmstedt (1,4 Prozent), gefolgt von Braunschweig-Goslar (1,7) und Göttingen (1,8). Regional fällt der Rückgang der Arbeitslosigkeit unterschiedlich aus. So dürfte im Agenturbezirk Nordhorn nach der Studie die größte Entlastung mit einer Abnahme von 12,3 Prozent zu erwarten sein. Celle (-11,9 Prozent) und Vechta (-11,7) folgen auf den Plätzen. Die Bezirke Helmstedt (-4,5 Prozent), Emden-Leer (-6,1) sowie Göttingen (-6,4) profitieren demnach am wenigsten vom Trend. dpa