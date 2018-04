Prozess gegen fünf Männer wegen Geiselnahme hat begonnen

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat am Donnerstag im Bremer Landgericht ein Prozess gegen fünf Männer begonnen, denen Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird. Die Angeklagten sollen Ende April 2016 einen Mann tagelang festgehalten haben. Sie wollten ihr gefesseltes Opfer zwingen, Hintergründe eines noch unaufgeklärten Raubüberfalls auf eine türkische Teestube am 21. April 2016 in Bremen zu nennen. Sie sollen den Mann außerdem mit einer Pistole massiv bedroht sowie mit einem gläsernen Aschenbecher und sogar einem Tisch geschlagen haben. Später ließen die Männer ihr Opfer mitten in der Nacht laufen.

Die Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Für den bis Ende des Jahres terminierten Prozess sind 40 Verhandlungstage angesetzt. Auf Geiselnahme steht eine Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis. dpa