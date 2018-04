A7 wird wegen Bauarbeiten für eine Nacht voll gesperrt

Northeim Die Autobahn 7 in Südniedersachsen wird in der Nacht von Dienstag (10. April) auf Mittwoch (11. April) zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Seesen in beiden Richtungen voll gesperrt. Das teilte die Autobahngesellschaft „Via Niedersachsen“ mit. Die Sperrung beginnt am Dienstag um 20 Uhr. Sie soll am Mittwoch um 6 Uhr wieder aufgehoben werden. Umleitungen sind ausgeschildert. Grund der Vollsperrung sind Bauarbeiten. Derzeit wird das rund 29 Kilometer lange Teilstück zwischen Nörten-Hardenberg und Seesen ausgebaut. Die Arbeiten sollen Ende 2020 abgeschlossen sein. dpa

