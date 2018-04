Osnabrück Ein Lasterfahrer hat beim Abbiegen in Osnabrück eine Radlerin übersehen und die Frau schwer verletzt. Sie wurde am Donnerstagmorgen teilweise von dem Lkw überrollt, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. dpa

