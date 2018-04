Anklage: Mann wollte Ex-Kollegen verbrennen

Lauenförde . Aus Rache soll ein Mann in Lauenförde an der Weser versucht haben, einen früheren Arbeitskollegen anzuzünden und zu verbrennen. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat den 41-Jährigen jetzt wegen versuchten Mordes angeklagt, wie sie am Mittwoch mitteilte. Der Mann aus Beverungen soll seinen 47...