Bauarbeiten – A7 zwei Nächte voll gesperrt

Göttingen . Autofahrer in Südniedersachsen müssen sich am Wochenende auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover wird in den Nächten auf Freitag und Samstag zwischen den Anschlussstellen Göttingen Nord und Northeim Nord jeweils von 20 bis 6 Uhr voll gesperrt. ...