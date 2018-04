30 000 Euro aus Parkuhren geplündert?

Bückeburg . Ein städtischer Mitarbeiter soll in Bückeburg im Kreis Schaumburg jahrelang Parkscheinautomaten geplündert haben. Die genaue Größenordnung des Schadens stehe noch nicht fest, sagte Bürgermeister Reiner Brombach (SPD) am Mittwoch. Nach Medienberichten soll der Angestellte etwa 30 000 Euro in die...