Lies: Wasserstofftechnologie aus erneuerbarer Energie forcieren

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies will die industrielle Anwendung von Wasserstoff voranbringen, der durch alternative Energien und nicht wie bisher durch Erdgas gewonnen wird. „Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo die Erfolgsaussichten der großtechnischen Umsetzung so gut sind wie nie“, sagte Lies am Dienstag in Hannover.

Der Weg führe weg von reinen Hochschulmodellen und Kleinstanlagen zum Reallabor, bei dem die praktische Anwendung im Vordergrund stehe. „Wir müssen dafür sorgen, dass wir die alternative Energie, die wir erzeugen, auch sinnvoll anwenden“, erklärte der SPD-Minister. Dazu müssten die Kosten aber sinken.

Lies würde Niedersachsen gerne zur Pilotregion für die Anwendung von derartigem „grünen Wasserstoff“ ausbauen. Dem Land könnte dabei eine Vorbildfunktion zukommen. Neben Finanzhilfe sei aber vom Bund auch regulatorische Unterstützung notwendig. „Das ist wie mit jeder neuen Technologie: die rechnet sich am Anfang noch nicht, also müssen die Rahmenbedingungen passen“, sagte der Politiker.

Seine Hoffnung auf einen Durchbruch bei der praktischen Anwendung der Wasserstoffindustrie – von der sich Lies Standortvorteile erhofft – gründet auf dem Koalitionsvertrag der Regierungsparteien. Sie sehen ausdrücklich solche Reallabore vor. „Die Koalitionsverhandlungen mit dem Reallabor haben die Tür jetzt einen Spalt breit geöffnet“, sagte Lies. Er stehe deswegen auch im Gespräch mit den Landtagsfraktionen. dpa