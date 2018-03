24-Jähriger in Hannover von Stadtbahn überrollt

Hannover Ein junger Mann ist am Freitagmorgen in Hannover von einer Stadtbahn überrollt und getötet worden. Der 24-Jährige, der nach Polizeiangaben wohl auf dem Gleisbett kurz vor der Haltestelle „Leibniz Universität“ lag, hatte keine Chance und starb nach am Unfallort. Die 55-jährige Fahrerin der Bahn erlitt einen Schock. Die drei Fahrgäste in der Bahn blieben bei dem Unglück unverletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, dessen Ursache zunächst unklar war. dpa

