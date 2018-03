Bei Ex-Pfleger wird Schuldfähigkeit geprüft

Oldenburg . Vor dem Start eines neuen Prozesses gegen den bereits verurteilten Patientenmörder Niels H. will das Landgericht Oldenburg erneut seine Schuldfähigkeit prüfen lassen. Die Staatsanwaltschaft hat den Ex-Krankenpfleger wegen Mordes an 97 Patienten an den Kliniken in Delmenhorst und Oldenburg...