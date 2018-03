Niedersachsens Wirtschaft wächst 2017 spürbar

Die Wirtschaftskraft in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr im bundesweiten Vergleich leicht überdurchschnittlich gewachsen. Der Wert der zwischen Harz und Küste produzierten Waren und Dienstleistungen lag um 2,5 Prozent über dem Niveau von 2016 – bereinigt um Preiseffekte, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Mittwoch mitteilte. Im Schnitt wuchs die Wirtschaftsleistung aller Bundesländer um 2,2 Prozent. In den alten, westdeutschen Bundesländern zusammen lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real um 2,3 Prozent über Vorjahreswert. dpa

