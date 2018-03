Dies war einer der tödlichen Verkehrsunfälle in der Region im vergangenen Jahr. Im August stießen auf einer Kreuzung in Wolfenbüttel ein Porsche und ein Rettungswagen zusammen. Ein 80-jähriger Patient im Rettungswagen starb. Foto: Jörg Koglin

Zahl der Unfälle in der Region ist 2017 gesunken

Die Polizeidirektion Braunschweig verzeichnet für das vergangene Jahr 2017 insgesamt weniger Verkehrsunfälle in unserer Region, das teilte die Direktion am Freitag mit. Bei einem leichten Rückgang der Unfälle mit schweren Unfallfolgen seien allerdings zwei Verkehrsteilnehmer mehr tödlich verunglückt als im Vorjahr.

Die Anzahl der Unfälle mit tödlichem Ausgang stieg den Angaben zufolge von 49 im Jahr 2016 auf 57 im Jahr 2017. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich diese Anzahl um acht Fälle. Hierbei kamen im Vergleich zu 2016 zwei Menschen mehr ums Leben (59 Tote im Jahr 2017). „Nach wie vor ereignen sich dabei die meisten dieser Unfälle außerhalb geschlossener Ortschaften ohne Bundesautobahn“, schreibt die Polizei.

Positiver verlief die Entwicklung der Unfallzahlen bei den Schwerverletzten, so die Polizei. Hier sei ein leichter Rückgang von 836 im Jahr 2016 auf 828 Unfälle in 2017 feststellbar. Die Anzahl der Leichtverletzten ist im vergangenen Jahr um 84 Personen auf die Gesamtzahl 4692 angestiegen. Hier die Zahlen im Einzelnen:

Anzahl der Verkehrsunfälle

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 33 389 Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen. Im Ergebnis sind diese Fallzahlen im Vergleich mit dem Jahr 2016 leicht rückläufig und reduzierten sich um 214 Verkehrsunfälle. Bei der Betrachtung der beteiligten Verkehrsmittel (z.B. PKW, LKW, Kräder und Fahrräder) sind nur geringfügige Veränderungen feststellbar. Die mit Abstand größten Fahrzeuggruppen bilden hier nach wie vor PKW mit 38 612 und Lkw mit 4338. Die Anzahl der beteiligten Fahrradfahrer mit 1411 und Fußgänger mit 490 sind leicht gesunken. Bei detaillierter Betrachtung der Verkehrsbeteiligungsart „Fahrrad“ waren 18 E-Bike-Fahrer sowie 39 Pedelec-Fahrer an Verkehrsunfällen beteiligt und bilden daher keinen auffälligen Schwerpunkt. Bei diesen Unfällen wurden 5 Personen schwer und 38 Personen leicht verletzt. Diese Werte liegen in Summe rund 10% unter dem Vorjahrsniveau.

Unfälle mit schweren Unfallfolgen

Die Verkehrsunfälle mit schweren Unfallfolgen sind im Vergleich mit dem Jahr 2016 von 751 auf 771 leicht gestiegen, die positive Entwicklung der Vorjahre hat sich nicht fortgesetzt. Diese Fallzahl summiert sich aus den Unfällen mit Getöteten und/oder Schwerverletzten. Die daraus resultierenden Unfallfolgen werden im nachfolgenden Punkt noch einmal differenziert betrachtet.

Getötete / Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Getöteten stieg von 49 Unfällen im Jahr 2016 auf 57 im Jahr 2017. Die Anzahl der dabei getöteten Verkehrsteilnehmer stieg um 2 auf 59. Nach wie vor ereignen sich dabei die meisten dieser Unfälle außerhalb geschlossener Ortschaften (ohne Bundesautobahn), dabei wurden im Jahr 2016 34 Menschen und im Jahr 2017 36 Menschen getötet. Innerorts erhöhte sich die Zahl der Getöteten von 14 im Jahr 2016 auf 15 im Jahr 2017.

Im Jahr 2017 wurden 13 Fußgänger bei einem Verkehrsunfall getötet, im Jahr 2016 waren es nur 5 Fußgänger. Ein örtlicher Schwerpunkt kann nicht definiert werden. Auffällig ist, dass 8 Fußgänger außerhalb geschlossener Ortschaften (a.g.O.) getötet wurden, 5 beim Überqueren der Fahrbahn, dazu 2 alkoholisierte Fußgänger (2,83 und 1,74 %0), die bei Dunkelheit a.g.O. unterwegs waren. Im Jahr 2016 wurden 2 Fußgänger a.g.O. bei Verkehrsunfällen getötet.

Positiver verlief die Entwicklung bei den Schwerverletzten, hier ist ein leichter Rückgang um 1% auf 828 feststellbar. In Bezug auf den Unfallort gibt es hier, wie in den zurückliegenden Jahren, keine signifikante Unterscheidung zwischen inner- und außerorts. Die Anzahl der Schwerverletzten auf den Autobahnen ist im Vergleich mit dem Jahr 2016 noch einmal deutlich gesunken. Im Jahr 2015 wurden 106 Schwerverletzte und im Jahr 2016 88 Schwerverletzte registriert. Diese Zahl sank im Jahr 2017 auf 68, dies entspricht einem Rückgang von rund 23 %.

Die Anzahl der Leichtverletzten ist nahezu unverändert, im Jahr 2016 wurden 4.608 und im Jahr 2017 4.692 Menschen leicht verletzt.

Im Jahr 2017 ereigneten sich 1080 Verkehrsunfälle auf der Bundesautobahn 2, an denen u.a. 585 Lkw beteiligt waren. Bei sechs Verkehrsunfällen mit Getöteten, waren Lkw beteiligt, es kamen dabei 6 Menschen ums Leben. Darüber hinaus ereigneten sich 32 Verkehrsunfälle, bei denen Menschen schwer verletzt wurden. Hier waren in 19 Fällen ebenfalls Lkw beteiligt.

In Folge dieser schweren Unfälle kam es oftmals zu längeren Vollsperrungen. Erschwerend kam hinzu, dass wiederkehrend längere Abschnitte der BAB 2 im Zuge von Baustellen saniert wurden. Die Auswirkungen waren zum Teil enorm, da sich der gesamte Verkehr über einen längeren Zeitraum auf die Umleitungsrouten konzentrierte bzw. die Staulagen auf der BAB 2 zu erheblichen Behinderungen führten.

Des Weiteren waren zum Teil auch Baustellen ursächlich, die westlich von Hämelerwald im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover lagen. Die Unfälle bzw. die hohe Verkehrsdichte führten ebenfalls zu Staus, die sich dann unmittelbar auch in den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Braunschweig ausdehnten.

Die schweren Unfallfolgen sind auf allen Bundesautobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion allerdings insgesamt rückläufig. Die Anzahl der Getöteten verringerte sich um eins auf aktuell neun. Die Anzahl der Schwerverletzten reduzierte sich von 88 auf 68 im Jahr 2017.