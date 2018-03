Islamistenprozess: LKA widerspricht Vorwürfen gegen V-Mann

Der zur Überwachung des Berlin-Attentäters Anis Amri und des Netzwerks von Hassprediger Abu Walaa eingesetzte V-Mann hat nach Polizeiangaben selber keine Terrorpläne unterstützt. V-Mann „Murat“ habe Ausreisepläne von Islamisten nicht etwa mit Geld fördern dürfen, sagte ein Beamter des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen, der den Spitzel anleitete, am Mittwoch im Oberlandesgericht Celle. Dort müssen sich Abu Walaa als mutmaßlicher IS-Deutschlandchef und vier Mitangeklagte seit Ende September wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS verantworten.

Aufgabe des Spitzels sei es gewesen, ein Augenmerk auf im Inland geplante Anschläge zu richten. Der LKA-Fahnder widersprach damit Vorwürfen, der V-Mann habe selber zu Anschlägen in Deutschland angestachelt.

Nach der Aussage von Abu Walaas Verteidiger vor Gericht soll der V-Mann die Islamistengruppe und auch Amri möglicherweise selbst zu Anschlägen motiviert haben. Auch der Kronzeuge im Celler Prozess gegen Abu Walaa schilderte, „Murat“ habe ihn ständig zu seiner Ausreise befragt und zu Anschlägen in Deutschland ermuntert.

Aus den Schilderungen des LKA-Fahnders wurde am Mittwoch vor Gericht deutlich, wie dicht der V-Mann an den Islamisten dran war. Unter anderem besuchte er mit ihnen eine Dortmunder Sauna, die zur regelmäßigen Lagebesprechung diente. dpa