Anschlag auf Celler CDU-Kreisgeschäftsstelle

Celle . Unbekannte haben auf die CDU-Kreisgeschäftsstelle in Celle einen Anschlag verübt, der im Zusammenhang mit der türkischen Militäroffensive im Nordwesten Syriens steht. Die Täter warfen in der Nacht zum Dienstag Fensterscheiben ein und schrieben in schwarzer Farbe „fight 4 Afrin“ auf die Fassade,...