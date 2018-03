32 Grippetote in Niedersachsen

Hannover. Die heftige Grippewelle hat in diesem Winter allein in Niedersachsen bisher mindestens 32 Todesopfer gefordert. Die meisten von ihnen waren nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Senioren. Elf seien unter 70 Jahre gewesen, davon zwei Kleinkinder, sagte Behördensprecherin Dagmar Ziehm am...