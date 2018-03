Zahl der ausländischen Schüler in Niedersachsen steigt

Rund 840 000 Schüler werden derzeit an allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen unterrichtet - gut jeder neunte von ihnen hat einen ausländischen Pass. Das geht aus vorläufigen Zahlen für das Schuljahr 2017/2018 hervor, die das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden veröffentlichte. ...