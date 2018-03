Goslarer soll SPD-Generalsekretär in Niedersachsen werden

Hannover Der Landtagsabgeordnete Alexander Saipa aus Goslar soll neuer Generalsekretär der niedersächsischen SPD werden. Auf einen entsprechenden Vorschlag hat sich der SPD-Landesvorstand am Montag geeinigt, wie die Partei am Dienstag in Hannover mitteilte.