Polizei verbietet zentrales kurdisches Newroz-Fest in Hannover

Hannover Die Polizei hat ein zentrales kurdisches Newroz-Fest in Hannover mit Tausenden erwarteten Teilnehmern verboten, weil sie darin eine Unterstützung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK sieht. Die Anmelder des Festes am 17. März, das dem Protest gegen die türkische Offensive in Syrien dienen soll, hätten gegen das Verbot Rechtsmittel eingelegt, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Gruppe von Privatpersonen hatte die nun verbotene Versammlung angemeldet, nachdem eine praktisch gleiche Veranstaltung nach der Anmeldung durch einen kurdischen Verband auf Ablehnung der Polizei gestoßen war. Inzwischen liegt der Polizei eine weitere Anzeige von mehreren Einzelpersonen zu einer als Friedenskundgebung bezeichneten Versammlung vor, die derzeit geprüft wird. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder